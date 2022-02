Venti volte dieci - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Venti volte dieci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DUECENTO

Significato/Curiosita : Venti volte dieci

L'orientamento. l'antica rosa dei venti possedeva tipicamente dodici venti e perciò dodici punti di orientamento – a volte ridotti ad otto o aumentati a ventiquattro...

Disambiguazione – "duecento" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi duecento (disambigua). il xiii secolo inizia nell'anno 1201 e termina... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

Altre definizioni con venti; volte; dieci; Trova opportuno aspettare il maturare degli eventi ; venti periodici; I quadrupedi... juventi ni; Le ultime due di venti ; Nervatura in rilievo delle volte a crociera; A volte si unisce alla fretta; Ideò la rivolte lla; Il vino bianco a volte grigio; Se ne contano dieci in un millennio; Film di Peter Collinson tratto dal best seller dieci piccoli indiani; Giunti nei primi dieci ; Consonanti in dieci ; Cerca nelle Definizioni