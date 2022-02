Si vede in trasparenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si vede in trasparenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FILIGRANA

trasparenza finanziaria, normativa sulla libertà di informazione, revisioni di bilancio, verifiche, ecc.. in ambito commerciale, per trasparenza si intende...

Disambiguazione – "filigrana" rimanda qui. se stai cercando informazioni sulla filigrana degli antichi manoscritti cartacei e di francobolli e banconote... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

Altre definizioni con vede; trasparenza; È abitata da moltissimi svede si; Impediscono di vede re; L attrice svede se Ekland; Dispositivo per poter vede re i programmi delle pay-tv; Togliere la trasparenza a una lastra di vetro; Dotata di una pallida e parziale trasparenza ; Assenza di trasparenza ; E' l'opposto di trasparenza ; Cerca nelle Definizioni