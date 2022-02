Uno Stato con la bandiera... quadrata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno Stato con la bandiera... quadrata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : CITTÀ DEL VATICANO

Significato/Curiosita : Uno stato con la bandiera... quadrata

la tiara papale . il vessillo della città del vaticano è, assieme alla bandiera svizzera, una delle due sole bandiere nazionali di forma quadrata. la...

La città del vaticano, ufficialmente stato della città del vaticano (in latino: status civitatis vaticanæ), chiamata anche semplicemente vaticano (o per... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

