Una nota esclamazione emiliana - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : SORBOLE

Significato/Curiosita : Una nota esclamazione emiliana

Dialèt frarés /fra're/) è un dialetto di tipo gallo-italico della lingua emiliana parlato in buona parte della provincia di ferrara, nella transpadana ferrarese...

Del film. sorbole... che romagnola, su cinedatabase, rivista del cinematografo. sorbole... che romagnola, su mymovies.it, mo-net srl. sorbole... che romagnola... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

