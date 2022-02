Una mancia... inaspettata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una mancia... inaspettata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : REGALIA

Significato/Curiosita : Una mancia... inaspettata

Che segna la nascita del romanzo moderno europeo: il don chisciotte della mancia di miguel de cervantes (1605). la voga del picaresco si diffuse, fin dagli...

Mario cerciello rega (somma vesuviana, 13 luglio 1984 – roma, 26 luglio 2019) è stato un carabiniere italiano, ucciso mentre prestava servizio nel quartiere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

