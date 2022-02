Trova opportuno aspettare il maturare degli eventi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trova opportuno aspettare il maturare degli eventi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ATTENDISTA

Significato/Curiosita : Trova opportuno aspettare il maturare degli eventi

Segnata da eventi importanti come la scoperta del papiro, la separazione dai cavalieri di malta e l'occupazione della città da parte degli inglesi nel...

Vertici comunisti e giellisti del movimento a respingere le posizioni attendiste e rinunciatarie delle forze conservatrici e del generale cadorna e a stimolare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

