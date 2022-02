Tipiche frittatine spagnole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tipiche frittatine spagnole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TORTILLAS

Significato/Curiosita : Tipiche frittatine spagnole

Quali vanno citate le pastacresciute, gli scagliozzi, i sciurilli, le frittatine di maccheroni alla besciamella ed i panini fritti, oltre alle melanzane...

Mesoamerica prima della colonizzazione, le tortillas sono una parte fondamentale della cucina messicana. le tortillas di mais in mesoamerica si trovano già... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

Altre definizioni con tipiche; frittatine; spagnole; Crocchette di riso tipiche di Roma; Savane tipiche del Venezuela; tipiche romanze tedesche; tipiche insenature galiziane; Padella adatta per preparare sottilissime frittatine ; Un locale in cui si servono frittatine ; frittatine francesi dolci; frittatine dolci o salate; Le per le spagnole ; Lo sono spagnole e tedesche; Cortile interno tipico delle case spagnole ; Isole spagnole con Tenerife; Cerca nelle Definizioni