Lo scienziato che ricorda una mela - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : ISAAC NEWTON

Significato/Curiosita : Lo scienziato che ricorda una mela

Colleghi. a sua volta, desmond fu vittima della mela, che lo obbligò a uccidere lucy, una ex templare che l'aveva aiutato a scappare dall'abstergo, contro...

sir isaac newton (citato anche come isacco newton) (woolsthorpe-by-colsterworth, 25 dicembre...

