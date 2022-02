Riproduzione su carta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riproduzione su carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FOTOCOPIA

La magna carta libertatum (dal latino medievale, "grande carta delle libertà"), comunemente chiamata magna carta, è una carta reale dei diritti accettata...

Sua cucina di casa e nel 1938 poté brevettare un processo. la prima "fotocopia" fu fatta usando una lastra di zinco ricoperta di zolfo. la parola "10-22-38... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

