Ha in repertorio Sono solo parole - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : NOEMI

Significato/Curiosita : Ha in repertorio sono solo parole

Le parole e la musica, sorpassando le due logiche.[non chiaro] nei passaggi salmodici o sillabici, il ritmo proviene principalmente dalle parole. nei...

noemi, pseudonimo di veronica scopelliti (roma, 25 gennaio 1982), è una cantante italiana. dopo diverse esperienze musicali, è divenuta nota nel 2009... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

