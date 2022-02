Un reato contro il nostro tricolore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un reato contro il nostro tricolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 22 lettere : VILIPENDIO ALLA BANDIERA

Significato/Curiosita : Un reato contro il nostro tricolore

La bandiera d'italia, conosciuta anche per antonomasia come il tricolore, è il vessillo nazionale della repubblica italiana. è una bandiera composta da...

Con la locuzione di vilipendio alla bandiera o profanazione della bandiera ci si riferisce ad atti oltraggiosi e privi di qualsiasi protocollo legale commessi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

Con la locuzione di vilipendio alla bandiera o profanazione della bandiera ci si riferisce ad atti oltraggiosi e privi di qualsiasi protocollo legale commessi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022