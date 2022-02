Pistola del Far West - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pistola del Far West. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : COLT

Significato/Curiosita : Pistola del far west

Rivoltella (anche nota come pistola a tamburo o, in inglese, revolver) è un tipo di pistola a retrocarica/avancarica del tamburo a ripetizione semplice...

La colt m1911 (detta anche colt .45 per via del tipo di munizionamento), spesso chiamata 1911, è una pistola semiautomatica ad azione singola calibro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

Altre definizioni con pistola; west; Una famosa pistola ; pistola elettrica in dotazione alle forze dell ordine; Il calibro d una pistola ; Una pistola ; Il west di John Wayne; Locale da west ern; I Protestanti inglesi di west minster; Emigravano nel Far west ; Cerca nelle Definizioni