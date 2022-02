Nome di donna... in cinese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome di donna... in cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : INES

Significato/Curiosita : Nome di donna... in cinese

Controllo sul territorio complessivo cinese. la repubblica popolare cinese, con una popolazione di oltre 1,4 miliardi di persone, è il paese più popoloso...

La scala ines o scala internazionale degli eventi nucleari e radiologici (international nuclear and radiological event scale) è un parametro istituzionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

Altre definizioni con nome; donna; cinese; nome e cognome del pittore detto il Veronese; Diede nome a una periccolosa bottiglia; Il nome di Springsteen; Profeta che dà nome a un hbro della Bibbia; Scrisse donna Delizia; donna che ciarla; donna che vende sorbetti; donna d altri mondi; Si leggono in cinese ; Danno nome a una zuppa della cucina cinese ; Il Kiang fiume cinese ; Dinastia imperiale cinese ; Cerca nelle Definizioni