Nome e cognome del pittore detto il Veronese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nome e cognome del pittore detto il Veronese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : PAOLO CALIARI

Significato/Curiosita : Nome e cognome del pittore detto il veronese

Raffigurazioni d'insieme dei pittori veneziani rinascimentali come vittore carpaccio, jacopo bellini e il figlio giovanni, il veronese ecc. uno dei primi attori...

Qui. se stai cercando altri significati, vedi veronese (disambigua). paolo caliari, detto il veronese (verona, 1528 – venezia, 19 aprile 1588), è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

