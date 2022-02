Molti vivono a Beirut - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Molti vivono a Beirut. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Molti vivono a beirut

Cinquantotto morti e quindici feriti) a beirut. il comando generale del contingente italiano è attonito, e si vivono diversi minuti in cui serpeggia il timore...

In libano nel 1932, escludendo i libanesi emigrati e i residenti non libanesi. risultarono 785.543 cittadini libanesi residenti, così ripartiti: cristiani:...