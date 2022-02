Si misura in gradi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si misura in gradi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALCOOL

Significato/Curiosita : Si misura in gradi

Un'unità di misura è una quantità prestabilita di una grandezza fisica che viene utilizzata come riferimento condiviso per la misura di quella grandezza...

alcool – composto organico contenente il gruppo funzionale -oh alcool etilico – componente delle bevande alcoliche alcool metilico – componente alcolico... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

