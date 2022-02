Mettere in un liquido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere in un liquido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMMERGERE

Significato/Curiosita : Mettere in un liquido

liquido non dipende dalla distanza fra i vasi ( h 1 {\displaystyle h_{1}} e h 2 {\displaystyle h_{2}} sono le altezze del liquido nel bacino e in un vaso...

Patate, mescolare bene. provare a immergere un dito lentamente, poi dando un colpo forte: è impossibile muovere o immergere il dito. l'industria la utilizza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

