Lo è la messa cantata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la messa cantata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOLENNE

Significato/Curiosita : Lo e la messa cantata

la messa cantata (in latino, missa cantata) è quella forma della messa tridentina in cui il sacerdote celebrante canta quelle parti della messa che secondo...

Con professione solenne, nella chiesa cattolica, si intende l'emissione in perpetuo dei voti religiosi (di povertà, castità ed obbedienza) da parte di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

Altre definizioni con messa; cantata; messa di nuovo insieme; Un invito nella messa in latino; Premessa alla guerra; Possono dire messa ; Fu cantata da Omero; Come la venere cantata da Carmen Consoli; La giornata cantata da Lucio Battisti; Come una giornata cantata da Vasco Rossi; Cerca nelle Definizioni