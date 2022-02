Indicano la potenza del motore dell automobile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indicano la potenza del motore dell automobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CAVALLI VAPORE

Significato/Curiosita : Indicano la potenza del motore dell automobile

{\displaystyle {\dot {q}}} , mentre la potenza meccanica, la potenza elettrica e altre forme ordinate di potenza in genere si indicano con i simboli p , p , w ...

Quanti cavalli potessero essere sostituiti dal propulsore o dal sistema motore (all'epoca tipicamente motori alternativi a vapore). il cavallo vapore europeo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

