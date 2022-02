È famosa per i trulli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famosa per i trulli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ALBEROBELLO

Significato/Curiosita : E famosa per i trulli

2005. ^ f. terzulli, una stella fra i trulli, bari 2002. gravina (geologia) murge trullo strada statale 172 dei trulli vita rurale nella puglia delle «casedde»...

(en) the trulli of alberobello, su whc.unesco.org. url consultato il 9 novembre 2009. ^ toponimo alberobello ^ la città di alberobello, su alberobellocultura... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

Altre definizioni con famosa; trulli; Cittadina delle Marche famosa per le fisarmoniche; La Biles famosa ginnasta statunitense; È famosa la Quinta di Beethoven; È famosa quella di Mompracem; Pittoresca valle con i trulli ; E' famosa per i trulli ; Si visita per i trulli ; Scuderia francese con cui corsero trulli e Prost; Cerca nelle Definizioni