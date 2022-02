Diede nome a una periccolosa bottiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diede nome a una periccolosa bottiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MOLOTOV

Significato/Curiosita : Diede nome a una periccolosa bottiglia

La bomba molotov (comunemente molotov o bottiglia molotov) è un ordigno di tipo incendiario, spesso utilizzato in azioni di guerriglia o in violente proteste... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

Altre definizioni con diede; nome; periccolosa; bottiglia; diede fama a Chaplin; diede origine al wrestling; Matematico tedesco che diede nome al nastro non orientabile; Il dio bifronte che diede no-me a gennaio; Il nome di Springsteen; Profeta che dà nome a un hbro della Bibbia; Il nome del commentatore sportivo Scanagatta; Dà nome alla basilica di Montmartre; Una bottiglia per conservare caldi o freddi i liquidi che contiene; In una normale bottiglia di vino ce n è meno di uno; Una bottiglia da dinamitardi; bottiglia per vini rossi pregiati; Cerca nelle Definizioni