Con Aldo e Giacomo forma un noto trio - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : GIOVANNI

Significato/Curiosita : Con aldo e giacomo forma un noto trio

aldo, giovanni e giacomo è un trio comico di attori, sceneggiatori e registi teatrali, televisivi e cinematografici italiani formato da aldo baglio, giovanni...

giovanni – nome proprio di persona italiano maschile giovanni – personaggio teatrale creato da felice musazzi giovanni – personaggio immaginario presente... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

