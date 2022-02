Avere la fortuna costantemente favorevole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avere la fortuna costantemente favorevole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : NASCERE CON LA CAMICIA

Significato/Curiosita : Avere la fortuna costantemente favorevole

la personificazione della fortuna, la divinità che garantiva la floridezza di una città e il suo destino. la sua equivalente romana è la dea fortuna....

Filo di finissaggio) ed uno orizzontale (detto filo d'orditura). nascere con la camicia (anticamente si diceva "nato vestito"). ci sono bambini che escono... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 febbraio 2022

