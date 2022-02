Sono pari in grado - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono pari in grado. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RD

Significato/Curiosita : Sono pari in grado

Titolo nella riserva militare. in buona parte degli ordinamenti militari, la carriera dell'ufficiale comincia dal grado di sottotenente (o assimilato)...

Raccolta differenziata rd – codice vettore iata di ryan international air rd – comando ms-dos per cancellare una directory rd – abbreviazione dell'inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

Altre definizioni con sono; pari; grado; sono uomini da poco; sono cinque in aiuola; Quelli stradali sono anche di pericolo; Lo sono i colli della poesia San Martino di Giosue Carducci; Chiassosa, appari scente; Tifo senza pari ; Appari re temibili; Antico dialetto della regione pari gina; Sebbene, malgrado ; Il grado più di col; Lo è un animale in grado di mantenere una temperatura corporea costante; Il grado di Kojak; Cerca nelle Definizioni