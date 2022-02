Sono cinque in aiuola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono cinque in aiuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VOCALI

Significato/Curiosita : Sono cinque in aiuola

Fantàsia, dove è un mago noto con il nome di "la curiosità". donna aiuola (dame aiuóla) è una donna materna e premurosa che vive nella casa che muta, e...

Risuonare. le vocali vengono classificate in base a tre parametri: la posizione della lingua sull'asse verticale distingue tra vocali alte, medio-alte... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

