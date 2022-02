Somigliano ai licaoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Somigliano ai licaoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Somigliano ai licaoni

Coppia, o in piccoli gruppi. in botswana questa specie si associa ai branchi di licaoni e in uganda si rinviene spesso in compagnia dei marabù. il capovaccaio...

Vedi iena (disambigua). disambiguazione – "iene" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi le iene. gli ienidi (hyaenidae, dal greco aa,...