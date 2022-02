Solleva veicoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Solleva veicoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CRIC

Significato/Curiosita : Solleva veicoli

Solito in gomma rinforzata. la pressione dell'aria gonfia il mantice e solleva il telaio dal perno. le sospensioni pneumatiche vengono utilizzate al posto...

Il cric (dal francese cric, a sua volta dal medio alto tedesco kriec – medio basso tedesco krich – “congegno per far muovere le macchine da guerra”) o... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

