Secondo la leggenda fu chiuso in una botte chiodata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Secondo la leggenda fu chiuso in una botte chiodata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : ATTILIO REGOLO

Significato/Curiosita : Secondo la leggenda fu chiuso in una botte chiodata

In una botte chiodata e la fecero rotolare per una stradina che adesso si chiama baixada de santa eulàlia. la cattedrale attuale fu costruita in stile...

Marco atilio regolo (disambigua). disambiguazione – "attilio regolo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi attilio regolo (disambigua)...

