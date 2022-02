In provincia di Barletta-Andria-Trani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In provincia di Barletta-Andria-Trani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BISCEGLIE

Significato/Curiosita : In provincia di barletta-andria-trani

La provincia di barletta-andria-trani è situata nella puglia centro settentrionale e conta 379 435 abitanti. la funzione di capoluogo è condivisa fra tre...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bisceglie (disambigua). bisceglie (pronuncia biscéglie, /bi'ee/; vescégghie nel dialetto biscegliese)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

