Il portico-scuola di Zenone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il portico-scuola di Zenone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STOA

Significato/Curiosita : Il portico-scuola di zenone

Stai cercando altre voci di persone con lo stesso nome, vedi zenone. zenone di cizio (in greco antico: te, zenon ho kitieus, in latino detto...

Le stoà di solito circondavano le agorà delle grandi città. stoà poikile, "portico dipinto" stoà di attalo stoà reale stoà di zeus ad atene stoà amphiaraion... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

Altre definizioni con portico; scuola; zenone; Nei templi classici, portico tra colonnato e cella; Il piccolo portico sopra l ingresso di una chiesa; Il portico di uno Zenone; Un portico coperto; E impura in scuola ; Una scuola per chi lavora; È sede d una scuola nautica per la Finanza; Una scuola secondaria superiore; Relativo all impero di zenone e Giustiniano; Il portico di uno zenone ; zenone formulò quello di Achille e la tartaruga; I seguaci di zenone ; Cerca nelle Definizioni