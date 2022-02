Periodo di tempo giornaliero entro cui si può svolgere una certa attività - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Periodo di tempo giornaliero entro cui si può svolgere una certa attività. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : FASCIA ORARIA

Significato/Curiosita : Periodo di tempo giornaliero entro cui si puo svolgere una certa attivita

Sole. l'effetto serra, pur avendo una certa regolarità per lunghi periodi, non ha valori fissi e continui nel tempo ma varia continuamente anche durante...

20 ottobre 2020 subito dopo le partite della champions league nella fascia oraria della seconda serata su canale 5, con la conduzione di alberto brandi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

Altre definizioni con periodo; tempo; giornaliero; entro; svolgere; certa; attività; Un grande periodo dell arte; Storico periodo di tempo; Il periodo dopo cui ritornano gli stessi giorni della settimana alle medesime date dell anno; Un periodo di gran caldo; Contempo ranea; Prefisso per tempo ; Lo è un pagamento dilazionato nel tempo ; Il tempo verbale di andato; Alimento giornaliero ; Elsa in centro ; Vivere in centro ; Centro Recupero Animali Selvatici; Nido in centro ; Si possono svolgere , ma non avvolgere; svolgere un ruolo; Spiccata capacità a svolgere una certa attività; Si dànno da svolgere ; Avere una certa autorità; La concerta l allenatore; Risposta incerta ; Parenti di una certa età; Finanzia per pubblicità un attività sportiva; Ideò il contatore che segnala la radioattività ; Una serie di attività per formare un gruppo di lavoro; Non più nocive per la presenza di radioattività ; Cerca nelle Definizioni