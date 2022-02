Passa dal camion alla stiva della nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passa dal camion alla stiva della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CONTAINER

Significato/Curiosita : Passa dal camion alla stiva della nave

289 migranti chiusi nella stiva di una nave affondata durante una notte in tempesta dopo essere stata speronata dalla nave madre dalla quale erano stati...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi container (disambigua). il container (in italiano anche contenitore) è una attrezzatura specifica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

