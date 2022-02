Non è un dittongo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non è un dittongo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IATO

Significato/Curiosita : Non e un dittongo

Fonetica, un dittongo (dal greco df, díphthongos, "con due suoni") è una combinazione di due vocali costituita da un rapido spostamento da un vocoide...

Col termine iato (dal latino hiatus, "apertura") si indica un fenomeno linguistico che consiste nel dividere tra due sillabe due vocali (o meglio: due... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

Altre definizioni con dittongo; II dittongo in piazza; Il dittongo d ltalia; Il dittongo nel ripieno; Il dittongo nel quadro; Cerca nelle Definizioni