Liquidi untuosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Liquidi untuosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OLI

Significato/Curiosita : Liquidi untuosi

Sotto forma di liquidi: l'orto-cresolo appare sotto forma di cristalli di color giallo-marrone, il meta-cresolo si presenta come liquido denso e viscoso...

Internalization – nel paradigma oli, in economia oli – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di olafsvik rif (islanda) oli – plurale di olio, la forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

Altre definizioni con liquidi; untuosi; Arnesi per filtrare liquidi ; Veicolo per il trasporto di liquidi ; Sacco per liquidi ; Sottomultiplo di un unita di misura per liquidi ; Insolenza da presuntuosi ; Presuntuosi e insolenti; untuosi ; Gradassi e presuntuosi ; Cerca nelle Definizioni