Impone di tenere un apposito registro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Impone di tenere un apposito registro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IVA

Significato/Curiosita : Impone di tenere un apposito registro

Precedente, quella di accertamento. la fase dell'accertamento culmina con l'emanazione di un provvedimento amministrativo, che impone il pagamento del tributo...

Disambiguazione – "iva" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi iva (disambigua). l'imposta sul valore aggiunto, in acronimo iva, è un'imposta... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

