Gioco nel tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco nel tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Gioco nel tennis

Riflessi e una certa sensibilità nel tocco. il tennis tavolo trae origine, come il tennis (dal francese "tenez"), dall'antico gioco conosciuto come jeu de paume...

game – album delle perfume game – album dei flow game – elemento di una partita di tennis the game...