Erano diurna per i Romani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano diurna per i Romani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ACTA

Nell'antica roma, gli acta diurna populi romani (citati, in modo succinto, come acta diurna) furono un resoconto autorizzato e ufficiale degli eventi degni...

Gli acta sanctorum (in italiano atti dei santi) costituiscono una raccolta di documenti relativi ai santi della chiesa avviata, nel suo nucleo primigenio... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

