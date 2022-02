Comune siciliano che ricorda un pomodoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune siciliano che ricorda un pomodoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PACHINO

Significato/Curiosita : Comune siciliano che ricorda un pomodoro

vedi arancine (dolce). l'arancina (in siciliano arancinu o arancina) è una specialità della cucina siciliana. come tale, è stata ufficialmente riconosciuta...

Disambiguazione – se stai cercando il pomodoro di pachino, vedi pomodoro di pachino. pachino (pachinu in siciliano) è un comune italiano di 21 720 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

Altre definizioni con comune; siciliano; ricorda; pomodoro; Un comune fertilizzante; L infarto più comune ; comune del Bellunese reso noto da una grande birreria; Un comune tipo di farina; Un porto siciliano ; Il capoluogo siciliano sullo Stretto; Francesco, storico statista siciliano dell Ottocento; Vino bianco o rosso siciliano ; Città della Spagna che ricorda una santa Teresa; Un re ebreo ricorda to per la sua saggezza; ricorda re; L hotel viennese che ricorda una famosa torta; Sugo con carne e pomodoro ; Una salsa di pomodoro ... ristretta; Una pizza con pomodoro e mozzarella; Un tipo di pomodoro diffuso in Piemonte e Sardegna; Cerca nelle Definizioni