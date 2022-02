Chiacchiera inutile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiacchiera inutile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CIARLA

Aggiornato in fatto di cultura e attualità, non si perde mai in chiacchiere inutili e i suoi ordini sono sempre chiari e concisi. gli unici sentimenti...

La ciarla fu una rivista umoristico-letteraria fondata a trieste nel 1858 da demetrio livaditi, scrittore di origine greca. per i suoi sentimenti filo-italiani... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

Altre definizioni con chiacchiera; inutile; chiacchiera via Internet; chiacchiera , pettegolezzo; Una chiacchiera ta sul web | Venerdì 26 novembre 2021; Si mettono in giro chiacchiera ndo; inutile in modo inusuale; Priva di scopo, inutile ; Rendere inutile ; Si dice di un ente statale inutile e farraginoso; Cerca nelle Definizioni