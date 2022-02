Fa brillare gli occhi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fa brillare gli occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Fa brillare gli occhi

Vedendo gli occhi del gatto brillare nell'oscurità, li scambia per carboni ardenti e avvicina la candela verso il gatto, che però gli salta addosso e gli graffia...

gioia del colle (scioo in dialetto locale, fino al 1863 chiamata gioia) è un comune italiano di 26 727 abitanti della città metropolitana di bari in puglia...