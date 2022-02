Il bagaglio del pellegrino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il bagaglio del pellegrino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BISACCIA

Significato/Curiosita : Il bagaglio del pellegrino

Quando poco dopo il santo monaco muore lasciandogli il proprio rosario, il pellegrino riprende il viaggio completando il proprio bagaglio con l'acquisto...

Presso l'ofanto, risalendo il fiume, fondò villaggi a cairano e a bisaccia. a bisaccia e lacedonia i nuovi abitanti ne sostituivano altri dell'età del bronzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

Altre definizioni con bagaglio; pellegrino; Sono uguali in bagaglio ; bagaglio per brevi viaggi; bagaglio metaforico che sostiene in un'attività; Un bagaglio adatto anche alla palestra; Falco affine al pellegrino ; Il sacrario in cui si reca il pellegrino ; Tipo di bevanda prodotta dalla Sanpellegrino ; pellegrino , viaggiatore; Cerca nelle Definizioni