Attrezzo del falegname - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attrezzo del falegname. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RASPA

Significato/Curiosita : Attrezzo del falegname

Utilizzato per lo più dai meccanici, elettricisti, falegnami, idraulici e fa parte del corredo degli attrezzi presenti in quasi tutte le case. le pinze furono...

La raspa è un attrezzo di origini antichissime, utilizzato per sbozzare, sgrossare, raschiare, levigare legno e materiali duri, come ad esempio pietra... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

Altre definizioni con attrezzo; falegname; attrezzo meccanico per boscaioli; attrezzo del fucinatore; Un attrezzo per le demolizioni; Un attrezzo agricolo; Un lavoro del falegname ; La passa il falegname ; Capitale sudamericana... in falegname ria; Un attrezzo del falegname ; Cerca nelle Definizioni