Alloggio per ospiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alloggio per ospiti.



Soluzione 10 lettere : FORESTERIA

Significato/Curiosita : Alloggio per ospiti

per il numero degli ospiti limitato ad un minimo di sette fino ad un massimo di dodici ospiti a bassa intensità assistenziale. le comunità alloggio per...

Una foresteria è l'insieme dei locali adibiti all'alloggio di persone di passaggio o che devono temporaneamente dimorare in un certo luogo. dal concetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 21 febbraio 2022

Altre definizioni con alloggio; ospiti; Trattoria con alloggio ; Trattorie con alloggio ; alloggio per auto; Fa binomio con... l’alloggio ; Gli ospiti dei canili comunali; Il McEwan che ha scritto Cortesie per gli ospiti ; Gli ospiti della festa; Vivono alle spalle... degli ospiti ; Cerca nelle Definizioni