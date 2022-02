Viene molto coltivata in Oriente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene molto coltivata in Oriente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SOIA

Significato/Curiosita : Viene molto coltivata in oriente

Conosciuto anche come pera-mela o pera asiatica. è molto conosciuto in oriente, dove è coltivato da molti secoli. il nashi è originario delle zone a...

La soia o soja (glycine max (l.) merr.) è una pianta erbacea della famiglia delle leguminose, oggi delle fabaceae, dopo la suddivisione in tre famiglie... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Altre definizioni con viene; molto; coltivata; oriente; viene dopo la prima; Che proviene dall esterno di un organismo; Nelle piante avviene quella clorofilliana; Avviene all inizio; molto devota; Lo è chi è molto acuto nel discernere; molto più che amata; molto robusti e forti; Piazzola delimitata e coltivata a fini ornamentali; Varietà coltivata di uva; Così è detta una pianta coltivata come la Malvasia; Un insieme destinato alla terra coltivata ; Fu imperatore d oriente ; Celebre opera lirica ambientata in oriente ; Un tempio in oriente ; Antica lingua del Vicino oriente ; Cerca nelle Definizioni