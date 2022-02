Viene attaccato a fianco di certe motociclette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene attaccato a fianco di certe motociclette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIDECAR

Significato/Curiosita : Viene attaccato a fianco di certe motociclette

Il numero di agosto 2006 di "motor trend magazine" ha una copertina con una nuova dodge challenger r/t al cui fianco stanno due motociclette della polizia...

"sidecar" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sidecar (disambigua). la motocarrozzetta (conosciuta anche in lingua inglese: sidecar)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Altre definizioni con viene; attaccato; fianco; certe; motociclette; viene molto coltivata in Oriente; viene dopo la prima; Che proviene dall esterno di un organismo; Nelle piante avviene quella clorofilliana; attaccato , appiccicato; Il punto in cui il seme è attaccato al funicolo; attaccato al denaro; Ferro attaccato ai portoni per bussare; Un fianco del bacino; Molto vicino, a fianco ; Borsa portata tra spalla e fianco opposto: a __; La torre di fianco a certe chiese; Relativa a certe imbarcazioni; La pianta di certe noci; Grasso depositato in certe parti del corpo; È usata per certe riviste; Richiede motociclette particolarmente maneggevoli; Una marcia da motociclette ; Cerca nelle Definizioni