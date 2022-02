Sigla per operazioni di salvataggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sigla per operazioni di salvataggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SAR

Significato/Curiosita : Sigla per operazioni di salvataggio

Rescue), si indicano un insieme di operazioni di salvataggio condotte da personale addestrato a tale scopo e all'impiego di specifici mezzi navali, aerei...

Edwin van der sar (voorhout, 29 ottobre 1970) è un dirigente sportivo ed ex calciatore olandese, di ruolo portiere, direttore generale dell’ajax. considerato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Altre definizioni con sigla; operazioni; salvataggio; sigla per cestisti; sigla di un azienda sanitaria; sigla per magistrati; sigla dell Unione Sovietica; Serviva per eseguire operazioni complesse; Cooperazioni professionali fuori dall'azienda; Squadra militare d'assalto per operazioni speciali; Dirige le operazioni di estrazione di sale marino; A bordo ce quella di salvataggio ; I Vigili del Fuoco stendono quello di salvataggio ; A bordo c è quella di salvataggio ; __ salvataggio , scrittore; Cerca nelle Definizioni