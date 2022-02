Relativo a me medesimo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativo a me medesimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : MIO

Significato/Curiosita : Relativo a me medesimo

Al neutro plurale il relativo "assorbe" l'antecedente anche se i due pronomi non si trovano nel medesimo caso (questo, tuttavia, a patto che i due pronomi...

mio – abbreviazione scelta dalla convenzione internazionale europea per indicare i milioni mio – codice iso 639-3 della lingua piotepa acioal mixtec mio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

