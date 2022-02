Relativa a certe imbarcazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Relativa a certe imbarcazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VELICA

Significato/Curiosita : Relativa a certe imbarcazioni

Ed in certe occasioni sembra quasi che annoura alla fine si adegui alla situazione. in seguito annoura e masuri sedai fanno segretamente visita a masema...

La classe velica di un'imbarcazione corrisponde all'insieme di regole, condizioni e vincoli (in sintesi, il modello) poste alla costruzione e all'allestimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Altre definizioni con relativa; certe; imbarcazioni; relativa all arte culinaria; relativa alla regione con Lhasa; relativa alla coltivazione di grano e frumento; relativa all istituto religioso fondato da don Bosco; La pianta di certe noci; Grasso depositato in certe parti del corpo; È usata per certe riviste; Lo sono certe cariche; Leggere imbarcazioni mosse da pagaie; Le imbarcazioni nelle bottiglie; imbarcazioni leggere; imbarcazioni con più scafi; Cerca nelle Definizioni