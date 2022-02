Primo re dell antico Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Primo re dell antico Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MENES

Significato/Curiosita : Primo re dell antico egitto

Con antico egitto si intende la civiltà sviluppatasi lungo il fiume nilo, dal delta nel mar mediterraneo a nord fino alle cateratte a sud, presso l'attuale...

Magno, vedi menes (somatophylax). narmer, anche menes o meni (... – 3125 a.c.), è stato un faraone egizio appartenente alla i dinastia. menes, semi-leggendario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

Altre definizioni con primo; dell; antico; egitto; Affondò al primo viaggio; Il primo giorno del weekend; Il primo giorno di Quaresima nel rito romano; Accolse il primo zoo; Città dell a Turchia europea; Antico scrittore greco che si occupò dell interpretazione dei sogni; Gruppo etnico dell a Colombia; Città dell a Linguadoca; antico cinquantacinque; antico scrittore greco che si occupò dell interpretazione dei sogni; antico dialetto della regione parigina; antico veliero a vele quadre; Si ammirano in egitto ; Capitale dell antico egitto ; Una delle piaghe d egitto ; In Libano e in egitto ; Cerca nelle Definizioni