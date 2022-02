Plurale in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Plurale in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PL

Significato/Curiosita : Plurale in breve

Desinenza in -, mentre nel resto della declinazione (meno vocativo singolare e dativo plurale), il doppio si mantiene: sp (dativo plurale in sp...

In informatica il pl/sql (procedural language/structured query language) è un linguaggio di programmazione proprietario (per database di oracle corporation)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 febbraio 2022

